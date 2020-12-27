4 طرق لحل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي للاندرويد.. اعرفها

كثيرا ما يواجه مستخدمو أندرويد مشكلة كبيرة في الاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بهم، حيث تظهر أيقونة علامة التعجب بجوار رمز اتصال الواي فاي الخاصة بالهاتف، ويجد البعض صعوبة كبيرة في حلها، وغالبا ما تستمر في الظهور على جميع إصدارات أندرويد ، لذا نستعرض في السطور التالية حل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي للأندرويد.









حل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي للأندرويد





1. تحقق من إعدادات اتصال الواي فاي:

بهاتفك الأندرويد ثم اذهب إلى إعدادات الهاتف ومن خيار الشبكات والاتصال اضغط على Wi-Fi، لتشغيل الواي فاي. يمكن أن يعيق تفعيل وضع الطيران بهاتفك الأندرويد اتصالك بالإنترنت، لذا تأكد من تشغيل اتصال الواي فاي الخاصثم اذهب إلى إعدادات الهاتف ومن خيار الشبكات والاتصال اضغط على Wi-Fi، لتشغيل الواي فاي.

















2. إعادة تشغيل الراوتر:

قد يكون السبب الرئيسي وراء ظهور علامة التعجب على رمز اتصالك بالإنترنت على هاتفك الأندرويد هو جهاز الإرسال نفسه، فإذا كانت المشكلة خاصة به، قم بإيقاف تشغيل جهاز الإرسال الخاص بك لبضع دقائق وفصله تماما عن مصدر الطاقة، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.









3. أعد إدخال الشبكة من جديد:

يمكنك حذف شبكة الواي فاي الخاصة بك من هاتفك الأندرويد وإعادة إدخالها من جديد، حيث سيساعدك هذا الإجراء على استكشاف أين تكمن المشكلة سواء بجهاز الإرسال أو هاتفك المحمول أو بالشبكة نفسها حينها ستضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.









4. أعد تشغيل هاتفك:

إعادة تشغيل هاتفك الأندرويد هو أحد أهم الإجراءات التي يمكنك القيام بها لحل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي للأندرويد مع عدد من الأجهزة، وبعد قيامك بإعادة تشغيل جهازك قم بإعادة بتشغيل شبكة الواي فاي أو حذفها وإعادة إدخالها مرة أخرى.