النائب محمد زكريا محي الدين: البرلمان يقف على قلب رجل واحد مع الدولة المصرية

أشاد النائب محمد زكريا محي الدين بالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن البدء في المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية،





وأشاد محي الدين بما قد تم الإعلان عنه اليوم على لسان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية فيما يتعلق بقائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطويرها من تجمعات ريفية وقروية كائنة بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية





وأكد النائب أن البرلمان المصري يقف على قلب رجل واحد مع الدولة المصرية وقيادتها الوطنية الحكيمة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعنية بتطوير ورفع الكفاءة الإنشائية للدولة المصرية



