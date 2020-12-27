ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب محمد زكريا محي الدين: البرلمان يقف على قلب رجل واحد مع الدولة المصرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
البرلمان
البرلمان
Advertisements
فريدة محمد
أشاد النائب محمد زكريا محي الدين بالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن البدء في المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية،

وأشاد محي الدين بما قد تم الإعلان عنه اليوم على لسان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية فيما يتعلق بقائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطويرها من تجمعات ريفية وقروية كائنة بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية

وأكد النائب أن البرلمان المصري يقف على قلب رجل واحد مع الدولة المصرية وقيادتها الوطنية الحكيمة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعنية بتطوير ورفع الكفاءة الإنشائية للدولة المصرية 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل 50 مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
 
ووجه الرئيس بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم 2021 وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يستعرض البدائل المقترحة لتطوير المناطق غير المخططة في القاهرة والجيزة

برلماني يكشف موعد صناعة مصر لمحركات الطيران المدني

السيسي يوجه ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ 1000 قرية على مستوى المحافظات

لتنمية الريف المصري.. السيسي يوجه ببلورة مشروع قومي لتطوير 1000 قرية

برلماني يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لإنجاز المشروع القومي لتطوير 1000 قرية

رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: قرار السيسي بتطوير 1000 قرية هدية للمواطنين في عام الكوارث

ترشيحاتنا

بعد شرط الزمالك.. هل يوافق «سانت إتيان» على دفع 6 ملايين دولار لضم مصطفى محمد؟

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

حمد الله يفوز باستفتاء CNN لأفضل لاعب عربي 2020.. والشناوي يكتسح صلاح

ضربة موجعة لسموحة .. إصابة علي غزال بكورونا وغيابه عن موقعة الزمالك

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

Advertisements

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

راحوا العيال في غمضة عين.. اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

هجوم رهيب.. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

محمود تريزيجيه ضمن 3 أسماء مرشحة للمغادرة عن أستون فيلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة