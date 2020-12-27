النائب محمد زكريا محي الدين: البرلمان يقف على قلب رجل واحد مع الدولة المصرية

أشاد النائب محمد زكريا محي الدين بالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن البدء في المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية،
وأشاد محي الدين بما قد تم الإعلان عنه اليوم على لسان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية فيما يتعلق بقائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطويرها من تجمعات ريفية وقروية كائنة بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية
وأكد النائب أن البرلمان المصري يقف على قلب رجل واحد مع الدولة المصرية وقيادتها الوطنية الحكيمة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعنية بتطوير ورفع الكفاءة الإنشائية للدولة المصرية
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل 50 مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
ووجه الرئيس بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم 2021 وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.