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تعليم

عميد دار علوم القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الأول 6 يناير بمقر الكلية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:52 ص
عميد دار علوم
عميد دار علوم
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أحمد الشاهد
قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، إنه سيتم انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية يوم 6 يناير المقبل، على أن يتم الانتهاء منها يوم 4 فبراير .

وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن جميع الامتحانات ستكون حضورية في مقر الكلية ، مع اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه يتم تعقيم الكلية يوميًا من قاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ، وأنه تم تخصيص ساعتان يوميًا لعمليات التعقيم ، بإشراف من اللجنة المختصة بالكلية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق هذه الإجراءات .

أقرا ايضا :

وأكد عميد كلية دار العلوم على أنه يتم إلزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ، بارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم الالكتروني ، وكذلك قياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم .

وشدد على أنه لن يُسمح لأى طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامات ، ومنع التجمعات بينهم حفاظًا على مراعاة للتباعد الاجتماعي ، ومغادرة الطالب الكلية فور الانتهاء من إجراء الامتحان .
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