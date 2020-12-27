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تعليم

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في كفر الشيخ 10 يناير المقبل.. تعرف على الجداول

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:20 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
اعتمد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 ، بحضور الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، حيث تبدأ امتحانات النقل يوم10 يناير 2020م،لينتهي 4 فبراير 2021م، أما امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ من 26 يناير ، حتى 4 فبراير المقبل.

وعلى جانب آخر عقدت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لعقد الامتحانات ، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،بحضور الدكتور شاكر ندا ،وكيل المديرية ،والدكتور سلامة الويشى ،مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم خضر ،مدير عام الشئون المالية والإدارية ، ومديرى الإدارات التعليمية .

وشددت وكيل الوزارة على تنفيذ قرار رئيس الوزراء ومحافظ كفر الشيخ بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،وضرورة تعقيم كافة المدارس على اختلاف انواعها، و ضرورة تعقيم اللجان الامتحانية ،واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة للطلاب

وأكدت وكيل الوزارة أن جدول الامتحان راعى منع التجمعات والتباعد الاجتماعي ،حفاظا على صحة الطلاب ووضع صالح الطلاب قيد الاعتبار ، وأنها وجهت بالاهتمام بالمباني الإدارية و الدواوين و نظافتها وتعقيمها، والتباعد بين الموظفين حفاظا على العملية التعليمية ولتحسين أدائهم.
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