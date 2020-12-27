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أخبار العالم

بعد تهديدات تركية خطيرة.. الجيش الليبي يتوعد أنقرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:38 م
الجيش الليبي يتوعد
الجيش الليبي يتوعد أنقرة
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دعاء أبوهشيمة
علق الجيش الليبي اليوم، الأحد، على سلسلة التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، صباح اليوم، مؤكدا أن الرد على تركيا سيكون بشكل مناسب وغير متوقع؛ وذلك في تصريح خاص لشبكة "العربية".


وكان وزير الدفاع التركي أطلق سلسلة من التهديدات ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس، زعم خلالها أن الجيش الليبي وقواته وداعموه باتو "هدفا مشروعا" في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية.


وادعى أكار، بحسب بيان وزارة الدفاع: "ليعلم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا. ولن يكون أمامهم مكان يفرون إليه إذا هاجموا القوات التركية، وقال إن تركيا ستستهدفهم في كل مكان"، على حد قوله.


ووصل وزير الدفاع التركي، أمس السبت، إلى العاصمة طرابلس في زيارة غير معلنة على رأس وفد عسكري تركي يضم أيضا رئيس الأركان العامة الفريق أول "ياشار غولر" وقائد القوات البرية الفريق أول "أوميت دوندار" وقائد القوات البحرية "عدنان أوزبال".


وجاءت الزيارة بعد إتمام أول عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، كما تأنى بعد أيام من موافقة البرلمان التركي على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا، 18 شهرا إضافية لمواصلة دعم حكومة الوفاق، بالمخالفة للقرارات الدولية.


جدير بالذكر أن تركيا هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا.


وفي أكتوبر الماضي، وقعت حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي في أكتوبر الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة من أجل حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.
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