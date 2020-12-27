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محافظات

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. رفع 214 حالة إشغال طريق وإزالة 3 أكشاك بالبحيرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:53 م
حملة اشغالات
حملة اشغالات
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات المخالفة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.


في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن الآتي:

- رفع 214 حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهي بمركز ومدينة دمنهور

- إزالة 19 فرشا ثابتا ومتحركا إلى جانب إزالة الإشغالات على الأرصفة وأمام المحلات بمركز ومدينة أبو حمص.

- إزالة 3 أكشاك مخالفة بجوار المدرسة الصناعية بالدلنجات.

- إزالة 23 لافتة إعلانية مخالفة بشارع الثورة وسعد زغلول والتحرير بالمحمودية.


وكان ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أكد أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز (أبو حمص - كفر الدوار - الرحمانية - رشيد - ايتاى البارود - شبراخيت  - التحرير الدلنجات - ادكو - كوم حمادة).


يأتى ذلك في إطار تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م بتشکيل لجنة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة للمرور على كل المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في إطار خطة الدولة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد.


وأسفر المرور بمنطقة أرض الاصلاح بنهاية شارع 20 إدارة أبوحمص بالمدينة وتلاحظ وجود 4 مدرسين وتم أخذ إقرارات بعدم إعطاء دروس خصوصية مرة أخرى وغلق المقار الخاصة بهم.


وفى إدارة بندر كفر الدوار تم المرور بمنطقة السناهرة،تم غلق جميع السناتر للدروس الخصوصية وتشميعها من خلال الوحدة المحلية بإجمالى 5 سناتر وكذا 2 مقر لمدرسين لغة انجليزية و رياضيات خارج التربية والتعليم، وبالمرور بقرية منية سلامة ومدينة الرحمانية بإدارة الرحمانية تبين أن مقرات الدروس الخصوصية مغلقة.


وفى إدارة رشيد تبين وجود سنتر خلف متحف رشيد وتم الغلق والتشميع وسنتر آخر في شارع الشيخ وتم الغلق والتشميع عن طريق الوحدة المحلية كما وجد 3 مقارات للدروس وفارغة من الطلاب.


كما نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، الخميس الماضي ، حملات مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن الآتي:

- رفع 500 حالة إشغال مخالف بمدينة دمنهور.

- رفع 30 حالة إشغال مابين ثابت ومتحرك بمركز بدر.

- رفع 42 حالة إشغال من أمام المستشفى العام وشارع ترعة صدقي بالمحمودية.

- إزالة الإشغالات والفروشات المخالفة بعدد من شوارع كفر الدوار.

- غلق وتشميع 4 قاعات أفراح بقرى شابور وكفر سلامون وكذلك غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بمركز كوم حمادة.


- غلق 2 سنتر دروس بمركز ومدينة شبراخيت لمخالفتهم القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.

- غلق وتشميع خمس مراكز تعليمية بكفر الدوار.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحليه بمراكز ومدن المحافظة، الأربعاء الماضي، حملات تفتيشية بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن الآتي:

- رفع 181 حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور.

- رفع 42 حالة إشغال من أمام المستشفى العام وشارع ترعة صدقي بالمحمودية.

- تحرير 4  محاضر متنوعة وكذلك غلق 4 صيدليات لعدم وجود مدير للصيدلية بكفر الدوار.

- تحرير محضرين ضد صيدليات لعدم وجود مدير للصيدلية بإيتاي البارود.

- غلق سايبر و3 سناتر للدروس الخصوصية بمركز ومدينة أبو المطامير.

- غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بكوم حمادة.


ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه، الثلاثاء الماضي، حملات إشغالات ومتابعة الالتزام بكل القرارات بالتنسيق مع  شرطة المرافق أسفرت عن رفع الآتي:

- تنفيذ 4 قرارات غلق إداري ضد منشآت مخالفة إدارية وغلق وتشميع 4 مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بمركز ومدينه إيتاي البارود.

- رفع 194 حالة إشغال بمركز ومدينة دمنهور.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أمس الاثنين، حملات متنوعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية أسفرت عن رفع الآتي:-

- رفع 162 حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف بمدينة دمنهور.

- رفع 120 حالة إشغال بمناطق الحدائق، وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار.

- غلق 5 مراكز دروس خصوصيه وتحرير 4 محاضر غلق ضد كافتيريات ومقاهي  لعدم الالتزام بقرارات الحظر بإيتاي البارود.

- إزالة الإشغالات واللافتات الإعلانية غير المرخصة بشوارع كفر الدوار والدلنجات.


كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم، الأحد، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكبرة لرفع كل الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نطاق مراكز (دمنهور، حوش عيسى، المحمودية، كفر الدوار، رشيد، الدلنجات)، عن رفع 181 حالة اشغال بواقع الآتي:

- رفع 129 حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف للقرارات الوقائية بمدينة دمنهور.

-  رفع 17 حالة إشغال ثابت ومتحرك بطريق المحمودية - رشيد إلى جانب إزالة 146 لافتة إعلانية بشارع صبرى القاضى وطريق رشيد - المحمودية خلف المستشفى العام بمركز ومدينة المحمودية.

- رفع 35 حالة إشغال من الشوارع بمركز ومدينة حوش عيسى.

-إزالة إشغالات ولافتات إعلانية مخالفة بشوارع كفر الدوار والدلنجات.


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لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. رفع 214 حالة إشغال طريق وإزالة 3 أكشاك بالبحيرة
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. رفع 214 حالة إشغال طريق وإزالة 3 أكشاك بالبحيرة
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. رفع 214 حالة إشغال طريق وإزالة 3 أكشاك بالبحيرة
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