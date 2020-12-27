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بين الناس

الشوارع غرقانة فى الصرف الصحى.. أهالى الحفير يستغيثون

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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احمد قطب

ارسل سامي أبو أنس شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار مياه الصرف بالخصوص.


وقال أبو أنس في شكواه نحن  سكان منطقة الحفير العمومي بمدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية نعاني من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى والذى يتسبب فى نشر الرائحة الكريهة و إعاقة المارة من العبور وضرر المحلات التجارية أمام مركز شباب الخصوص والمحلات المجاورة .

 

وأوضح سامي أبو أنس أن تلك المعاناة وجهتنا منذ القيام بأعمال توسيع الدائري بدأت بغرق النفق وقطع الكهرباء عنه ثم نقل كبائن الكهرباء من الدائري الى الشارع العمومى امام مركز شباب الخصوص الأمر الذي أدى إلى غرق الأدوار الأولى من العقارات المتواجدة بالمنطقة  بمياه الصرف مما يهدد حياتهم وينذر بكارثة.

 

وأشار أبو أنس  أن سكان المنطقة ارسل العديد من الشكاوى إلى المسئولين ولكن دون جدوى تاركين المشكلة دون حل لها حتى الآن مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

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