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رياضة

الأهلي نادي القرن .. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقنوات الناقلة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:11 م
جلوب سوكر
جلوب سوكر
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عبدالله هشام
تستضيف مدينة دبي حفل توزيع جوائز مؤسسة "جلوب سوكر " للأفضل في عام 2020 لكرة القدم.

وأعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية بث الحفل على الهواء مباشرة في الساعة 3.30 بتوقيت القاهرة.

وسيتم تكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن، والنادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط. 


ويتسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جائزة النادي الأهلي، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة. 

وكان رئيس الأهلي قد تلقى خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الخطيب على قبول الدعوة. 


يذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.

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