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أخبار العالم

خوفا من السلالة الجديدة.. الصين تعلن استمرار تعليق الرحلات مع بريطانيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:52 م
قرار عاجل من الصين
قرار عاجل من الصين بشأن تعليق الرحلات مع بريطانيا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت هيئة تنظيم الطيران في الصين، اليوم، الأحد، استمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة حتى العاشر من يناير المقبل.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الصينية تعليق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى بريطانيا، على إثر مخاوف من ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك.

وقال وانج ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الخميس إن بكين ستعلق رحلات الطيران المباشرة من وإلى بريطانيا إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف بشأن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

وقال وانج للصحفيين في إفادة يومية "بعد الكثير من التدقيق قررت الصين أن تحذو حذو بلدان أخرى وتعلق رحلات الطيران من وإلى المملكة المتحدة".

وأضاف "ستراقب الصين عن كثب التطورات ذات الصلة وستواصل تعديل إجراءات المكافحة وفقا للوضع".

وتغلق البلدان في جميع أنحاء العالم حدودها أمام بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا هناك.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك"، إنه تم رصد سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة. وأكد تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لدى أشخاص خالطوا وافدين زاروا جنوب أفريقيا في الأسابيع الأخيرة.

ولفت هانكوك إلى أن السلالة الجديدة تستدعي قلقا بالغا، لكونها أكثر قدرة على التفشي والتغير مقارنة مع السلالة الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها في بريطانيا مؤخرا.
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