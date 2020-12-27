سقوط قتلى.. طائرة مسيرة تستهدف سيارة تابعة لميليشيا الحرس الثوري في سوريا

لقي اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مصرعهما، عقب استهداف سيارة كانا يستقلانها بأطراف مدينة الميادي السورية





ووفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر له من داخل مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، استهدفت طائرة مسيرة مجهولة الهوية، صباح اليوم الأحد، سيارة تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، أثناء خروجها من مبنى مسبق الصنع بأطراف مدينة الميادي السورية، مما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل اثنين من الحرس الثورا كانا بداخلها.





وحتى الآن، لم ترد أي معلومات عن هوية المستهدفين بالضربة.





وفي وقت سابق، وثق المرصد السوري خسائر بشرية ومادية، جراء الضربات الإسرائيلية الجديدة على الأراضي السورية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، حيث دمرت الصواريخ الإسرائيلية القادمة من فوق الأراضي اللبنانية، مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للمليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية "معامل الدفاع" ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف.





كما جرى استهداف مراكز ومواقع في معسكر الطلائع بمنطقة الشيخ غضبان بريف مصياف أيضًا، وخلفت الضربات تلك 6 قتلى من جنسيات غير سورية، لا يعلم حتى اللحظة فيما إذا كانوا من الحرس الثوري أم من الميليشيات الموالية لإيران، وسط معلومات عن قتلى من الجنسية السورية.



