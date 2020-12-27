الكشف والعلاج مجانا.. 9 تخصصات طبية عبر القافلة المتكاملة لجامعة المنيا بـ"الكرم"



أكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أنه استمرارًا لأعمال القوافل البيئية المتكاملة لجامعة المنيا التي تجوب قري المحافظة، لتقديم كل الخدمات الطبية والتوعوية والبيطرية والبيئية، أرسلت جامعة المنيا قافلة متكاملة جديدة لقرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، ضمت 57 فردًا لتقديم خدماتها لأهالي القرية وخدمة مجتمعها، وضمّت فريق من أساتذة الجامعة من كليات الطب البشري، والطب البيطري، والصيدلة، والتمريض والزراعة، والتربية النوعية، والتربية، وشارك بها فريق طبي من 20 طبيبًا في تخصصات: "الرمد، طب الأطفال، المسالك البولية، الأمراض الباطنة، الأنف والأذن، والأمراض النفسية والعصبية، الأمراض الجلدية، والعظام، والنساء والتوليد".





وقال رئيس الجامعة، في بيان، الأحد، إن الفريق الطبي اصطحب عددًا من الأجهزة الحديثة المستخدمة في التشخيص ومناظرة حالات الرمد، وأيضًا جهاز أشعة فوق صوتية لإجراء عمليات الفحص بالآشعة، وهي خدمة لأول مرة يتم إدخالها بالقوافل الطبية التي تنظمها الجامعة.





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وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مجهودات القافلة أثمرت عن تقديم العديد من الخدمات داخل القرية شملت توقيع الكشف والفحص على 592 مواطنا من أهالي القرية وتم تحويل 35 حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الفحص والتحاليل المعملية اللازمة والعلاج، كما قام فريق كلية الصيدلة بإعداد غرفة متخصصة لتنظيم الأدوية وإعدادها لصرفها علي المرضي بالمجان، والتي قاربت الـ100 صنف، وقام فريق الطب البيطري المصاحب للقافلة بالكشف على 225 حالة بيطرية لمختلف الفصائل الحيوانية والدواجن، بالإضافة لرش 125 حيوانا ضد الحشرات والطفيليات.







وأشار الدكتور إيهاب رفعت وكيل كلية الطب والمنسق العام للقوافل المتكاملة، أنه شملت فعاليات القافلة تنظيم 5 ندوات وورش عمل لجميع الفئات العمرية بالقرية بدأت بندوة لأعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض لسيدات القرية عن صحة المرأة والكشف الذاتي عن أورام الثدي، وندوة أخرى عن النظافة الشخصية وغسيل الأيدي لطلاب المدرسة الابتدائية، كما قام فريق كلية التربية النوعية بتنظيم ورش عمل لطالبات المدرسة الإعدادية عن أشغال الإبرة والنول، بينما عقدت كلية التربية محاضرة عن تأثر التعليم بجائحة كورونا وطرق التغلب عليه، فيما قامت أخير كلية الزراعة بعقد ندوة لسيدات القرية عن الصناعات المنزلية والمنتجات الغذائية التي يمكن أن تقينا من عدوى فيروس كورونا وتقوي المناعة.