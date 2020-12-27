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محافظات

محافظ المنيا يعلن تلقي 155 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:57 م
تلقي طلبات التصالح
تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
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أيمن رياض

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين بلغت حتى اليوم 155 ألفا و152 طلبا، مؤكدا استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح ، حيث من المقرر أن يكون نهاية ديسمبر هو اخر موعد للتقديم.

 

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

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وأشاد المحافظ بجهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وناشد القاضي ، المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، ومؤكدًا ان المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية. 

وفي سياق متصل، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،رؤساء المراكز، بتنظيم الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال في شتي القطاعات المختلفة،من حيث متابعة حالات البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، ومتابعة مراحل تبطين الترع، مع تنفيذ اعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

 

وشدد على ضرورة إحكام الرقابة والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفًا إلى ضرورة استمرار تنفيذ الأعمال المتعلقة بجوانب التطوير والتنمية في مختلف القطاعات الخدمية، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

 

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حالة تعد بالبناء المخالف بحي جنوب المركز، حيث تم التحفظ على أدوات البناء وتحرير محضر بالواقعة لتحويل المخالفة للنيابة العسكرية للتحقيق، كما تم رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بحي غرب وشمال وجنوب المركز، باستخدام معدات الوحدة المحلية، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمركز.

 

كما تابع اللواء أ.ح احمد السايس رئيس المركز، تنفيذ أعمال تبطين الترع بقرية نواي التابعة للمركز، وبجانب تلك الحملات تابع رئيس المركز، مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المدارس ومواقف السيارات للتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة من حيث ارتداء الكمامات وتنفيذ اعمال الرش والتطهير.

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