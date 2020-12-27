مطبات "الشوكة" لمنع الاتجاه العكسي في شوارع مدينة المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تحديد مسارات واتجاهات السيارات في بعض شوارع مدينة المنيا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنيا، وذلك لإعادة تنظيم اتجاهات سير السيارات، بهدف تخفيف الضغط علي هذه الشوارع وتقليل الازدحام والاختناقات المرورية.
وقال المحافظ، إنه تم عمل مطبات بنظام الشوكة لتحديد الاتجاهات ومسار المركبات لمنع الحركة في غير الاتجاهات المحددة وتحقيق السيولة المرورية وإجبار المركبات على اتجاه السير الصحيح وذلك في عدد من شوارع مدينة المنيا.
ووجه المحافظ بوضع العلامات الإرشادية والمرورية واللافتات اللازمة؛ للتيسير على السائقين لمعرفة الاتجاهات وخطوط السير الجديدة داخل المدينة، كما كلف رئيس مدينة المنيا بإزالة ورفع كافة الإشغالات أمام المحلات التجارية وعلى جانبي الطريق لتيسير حركة المرور.
ومن جانبه أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، أن الشوارع هي، شارع المحافظة (شارع الأبنية التعليمية) اصبح اتجاه السير من الكورنيش لدخول شارع طه حسين، وكذلك شارع الرقابة الإدارية على كورنيش النيل بالدخول إلى شارع طه حسين، وباقي الشوارع المتصلة خروج من طه حسين الي الكورنيش، وشارع مجمع المدارس اتجاهه من شارع عدنان المالكي لطه حسين، وشارع مجمع المصالح اتجاه خروج فقط من المجمع الي الكورنيش، وشارع الجيش وميدان الساعة من شارع سعد زغلول لشارع الحرية.
وناشد المحافظ سائقى المركبات بالالتزام بالاتجاهات الجديدة للطرق في مدينة المنيا حفاظا على سلامتهم.
وفي سياق متصل ضبط الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا سيارتين ربع نقل تحمل عددا من العاملين بالمزارع على الطريق الصحراوى الغربى، بالمخالفة لقرار ارتداء الكمامات الواقية وبهما كثافة عالية من الركاب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارتين المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
قال نائب المحافظ، إن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة ، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية ، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون.