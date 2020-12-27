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محافظات

مطبات "الشوكة" لمنع الاتجاه العكسي في شوارع مدينة المنيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:14 م
مطبات الشوكة
مطبات الشوكة
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أيمن رياض

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تحديد مسارات واتجاهات السيارات في بعض شوارع مدينة المنيا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنيا، وذلك لإعادة تنظيم اتجاهات سير السيارات، بهدف تخفيف الضغط علي هذه الشوارع وتقليل الازدحام والاختناقات المرورية.


وقال المحافظ، إنه تم عمل مطبات بنظام الشوكة لتحديد الاتجاهات ومسار المركبات لمنع الحركة في غير الاتجاهات المحددة وتحقيق السيولة المرورية وإجبار المركبات على اتجاه السير الصحيح وذلك في عدد من شوارع مدينة المنيا.


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ووجه المحافظ بوضع العلامات الإرشادية والمرورية واللافتات اللازمة؛ للتيسير على السائقين لمعرفة الاتجاهات وخطوط السير الجديدة داخل المدينة، كما كلف رئيس مدينة المنيا بإزالة ورفع كافة الإشغالات أمام المحلات التجارية وعلى جانبي الطريق لتيسير حركة المرور.


ومن جانبه أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، أن الشوارع هي، شارع المحافظة (شارع الأبنية التعليمية) اصبح اتجاه السير من الكورنيش لدخول شارع طه حسين، وكذلك شارع الرقابة الإدارية على كورنيش النيل بالدخول إلى شارع طه حسين، وباقي الشوارع المتصلة خروج من طه حسين الي الكورنيش، وشارع مجمع المدارس اتجاهه من شارع عدنان المالكي لطه حسين، وشارع مجمع المصالح اتجاه خروج فقط من المجمع الي الكورنيش، وشارع الجيش وميدان الساعة من شارع سعد زغلول لشارع الحرية. 


وناشد المحافظ سائقى المركبات بالالتزام بالاتجاهات الجديدة للطرق في مدينة المنيا حفاظا على سلامتهم.




وفي سياق متصل ضبط الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا سيارتين ربع نقل تحمل عددا من العاملين بالمزارع على الطريق الصحراوى الغربى، بالمخالفة لقرار ارتداء الكمامات الواقية وبهما كثافة عالية من الركاب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارتين المخالفين.


يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


قال نائب المحافظ، إن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة ، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية ، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون.

مطبات "الشوكة" لمنع الاتجاه العكسي في شوارع مدينة المنيا
مطبات "الشوكة" لمنع الاتجاه العكسي في شوارع مدينة المنيا
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