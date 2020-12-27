هل يجوز قراءة الأذكار أثناء أداء لعبة على الموبايل





قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأمر يحتاج إلى خشوع وأن يصفي الإنسان ذهنه وخاطره، والله تعالى يقول في سورة الأحزاب مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ .





وأضاف أمين الفتوى، أن المشغول لا يشغل لأنك لن تؤدي كل واحدة على أكمل وجه والأولى التركيز في الذكر ثم اللعب في أي وقت فيما بعد لأن الأمر يحتاج إلى صفاء ذهن ونفس.





"هل يجوز قراءة أذكار والصباح والمساء بدون وضوء؟"، فورد فيه أن قراءة الأذكار بأنواعها لا يشترط لها الوضوء باتفاق العلماء، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ" (رواه مسلم، وأما البخاري فرواه معلقًا)، لكن إذا كان المسلم متوضئًا فثواب الذكر في حقه أعظم من ثوابه في حالة الحدث، لكون الذكر حالة الوضوء أفضل منه في غيرها.









"هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بدون حجاب؟"، فقد ورد أنه يجوز للمرأة قراءة أذكار الصباح والمساء والتسبيح في فترة الحيض وبدون ارتداء الحجاب الشرعي، حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحواله.









وقت أذكار المساء والصباح

وقت أذكار المساء والصباح لمعرفته ينبغي أولًا العلم بأنه يبدأ وقت الصباح من نصف الليل إلى الزوال، وأفضل وقت لترديد أذكار الصباح هو بعد صلاة الصبح حتّى طلوع الشمس، فيما يبدأ وقت المساء من زوال الشمس حتّى نهاية النصف الأول من الليل، أما عن أفضل وقت لترديد أذكار المساء هو مِن بعد صلاة العصر حتّى غروب الشمس.







