جامعة طنطا: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مجابهة "كورونا"

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة الاحترازية العليا بجامعة طنطا￼، عن تشكيل لجان متابعة داخل كليات الجامعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، تمهيدًا لآداء امتحانات الفصل الدراسى الأول.









وأكد نائب رئيس جامعة طنطا، ضرورة توافر أدوات التعقيم عند مداخل ومخارج المبانى ومنع أي شخص من الدخول والخروج دون ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدى، والتعقيم اليومى للجان الامتحانات، وجميع الأماكن بالكليات المختلفة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.



