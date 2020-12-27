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أخبار البلد

البابا تواضروس يعزي أسقف المنيا في رحيل القمص إبراهيم صادق

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:25 م
القمص الراحل إبراهيم
القمص الراحل إبراهيم صادق
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سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب القمص إبراهيم صادق، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين. 

ورحل عن عالمنا  الأب الوقور القمص إبراهيم صادق كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا ، بعد ما يزيد على ٢٤ عامًا في خدمة الكهنوت.

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وسيم الأب المتنيح كاهنًا في ٤ أكتوبر ١٩٩٦، ونال رتبة القمصية في ٣ أبريل ٢٠١١، وسوف تقام صلوات تجنيزه بكنيسته وستكون المشاركة في الصلوات قاصرة على عدد محدود من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة بشأن المشاركة في الجنازات. 

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أكد مساء أمس أنه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد في السادس من يناير المقبل بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما حدث في عيد القيامة الماضى، نظرا للظروف الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا. 

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريحات له لبرنامج "الحكاية" على فضائية ام بي سي مصر - إنه سيتم بث قداس عيد الميلاد المجيد عبر القنوات الفضائية المصرية والقبطية، وأنه سيتم بث رسالة رعوية روحية لجميع أبناء المهجر في الخارج. 

وأضاف البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة الذين رحلوا عن عالمنا جراء فيروس كورونا، لا يوجد بهم اي رابط فهم مختلفين في الأعمار وأماكن تواجدهم، وأنه دائما ما يتم توجيه جموع الشعب من كافة الأباء الأساقفة والكهنة والخدام والشمامسة عن طرق الوقاية من الفيروس وأن الكل حريص على كافة الاجراءات الاحترازية. 

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى الطوائف المسيحية المصرية اجتمعت منذ عامين وتم التوافق على قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، وأنه يجرى حاليا مناقشته، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال انعقاد الدور الأول لمجلس النواب، لافتا إلى أن الطلاق في الكنيسة لا يكون إلا عن طريق الزنا، ويوجد نوعين من الزنا ، نوع فعلي وآخر حكمي، وهو ما يفيد بوجود شواهد وأدلة على إقامة أحد الأفراد لعلاقة خارج اطار الزواج. 

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