كما انفرد صدى البلد.. البابا تواضروس: قداس العيد بدير الأنبا بيشوى بسبب كورونا

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد في السادس من يناير المقبل بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما حدث في عيد القيامة الماضى، نظرا للظروف الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا.





وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح له اليوم لبرنامج "الحكاية" على فضائية ام بي سي مصر - إنه سيتم بث قداس عيد الميلاد المجيد عبر القنوات الفضائية المصرية والقبطية، وأنه سيتم بث رسالة رعوية روحية لجميع أبناء المهجر في الخارج.













وأضاف البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة الذين رحلوا عن عالمنا جراء فيروس كورونا، لا يوجد بهم اي رابط فهم مختلفين في الأعمار وأماكن تواجدهم، وأنه دائما ما يتم توجيه جموع الشعب من كافة الأباء الأساقفة والكهنة والخدام والشمامسة عن طرق الوقاية من الفيروس وأن الكل حريص على كافة الاجراءات الاحترازية.





وأشار البابا تواضروس الثاني إلى الطوائف المسيحية المصرية اجتمعت منذ عامين وتم التوافق على قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، وأنه يجرى حاليا مناقشته، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال انعقاد الدور الأول لمجلس النواب، لافتا إلى أن الطلاق في الكنيسة لا يكون إلا عن طريق الزنا، ويوجد نوعين من الزنا ، نوع فعلي وآخر حكمي، وهو ما يفيد بوجود شواهد وأدلة على إقامة أحد الأفراد لعلاقة خارج اطار الزواج.





وتابع قائلا، إن هناك ما يسمي أيضا ب"التطليق" هو ما يسمي ب"بطلان الزواج" وكأن الزيجة لم تتم، مشيرا إلى أن حقوق الأقباط في مصر هى نفس حقوق المصريين، وأنه لا يميل إلى استخدام المسميات الدينية في أمور الحقوق، وأنه يوجد أمور عديدة يتم تصويبها خلال السنوات الأخيرة،





كما هو حادث في قانون بناء الكنائس، وأنه قديما كان يطبق قانون عثماني يسمي "بالحط الهمايوني" خاص ببناء وترميم الكنائس، وأن الوضع الحالي يشهد تقنين عدد كبير من الكنائس، وأن أعلى سلطة للموافقة على بناء الكنائس هو المحافظ وأنه خلال 4 أشهر يكون هناك حق للجهة الطالبة أن ترفع قضية لتأخر الاستجابة، وأن عدد الكنائس التى تم تقنينها 1800 كنيسة ومبنى تابع لها.





ونوه البابا تواضروس الثاني أن بناء الكنائس يكون وفقا للاحتياج، وان الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر فكرة إنشاء كنيسة ومسجد في كل مجتمع حديث، وأن هذا النموذج وضعه الرئيس خلال بناء أكبر كاتدرائية ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وذكر البابا تواضروس أنه متواصل مع نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وابو قرقاص وأنه تقابل مع "سيدة الكرم" بمعرفة قداسته، وأنه لا يحب التعليق على قرارات القضاء، وأنه حسن فعل السيد النائب العام بقراره الخاص بإعادة التحقيق في القضية.





وتمنى البابا تواضروس الثاني سنة جديدة سعيدة للجميع، وأنه إذا كانت 2020 شهدت وجود فيروس كورونا، فنحن نتمني أن يرفع هذا الوباء مع وجود المضادات الخاصة بالفيروس، وأنه يصلي إلى الله أن يكون العام الجديد عام بركة وسلام للجميع.





كان موقع "صدى البلد" الإخباري نشر في يوم الثلاثاء الماضى أن هناك اتجاها قويًا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والمقرر له مساء السادس من يناير وإقامة القداس الإلهي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني واقتصار الصلوات على الآباء الأساقفة وعدد محدود من الشمامسة والرهبان.