البابا تواضروس الثاني يلتقي مع خدام إيبارشية المعادي عبر زووم

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مع خدام التربية الكنيسة لإيبارشية المعادي بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس، وذلك عبر تطبيق زووم.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن قداسة البابا تواضروس الثاني ألقى كلمة خلال اللقاء بعنوان "كيف نبدأ العام الجديد بفرح"، كما أجاب على مجموعة من أسئلة الخدام.

أقرا أيضا ..

وزيرا الأوقاف المصري والسوداني يزوران الكنيسة المعلقة بمصر القديمة





البابا تواضروس يستقبل أسقف الشرقية لمناقشة بعض الأمور الرعوية

وأضاف القس بولس حليم أن اللقاء الذى عقده قداسة البابا تواضروس الثاني امتد لنحو 100 دقيقة، بحضور ٤٨٠ خادما وخادمة يمثلون مختلف كنائس إيبارشية المعادي وتوابعها.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة أمس، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،إن اللقاء شهد مناقشة بعض الأمور الرعوية الخاصة بإيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان.

وكان مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، أصدر التعليمات التنفيذية للمسابقة البحثية المسيحية، والتي أشارت إلى تصعيد خمسة فائزين من الطلبة على مستوى كل مديرية تعليمية، ومثلهم من العاملين.

وجاءت التعليمات كما يلي، تسلم المسابقة للموجه الأول بالإدارة التعليمية في موعد أقصاه ١ مارس ٢٠٢١ على أن يتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية، كما تسلم المسابقات المصعدة من الإدارات إلى التوجيه العام بالمديرية بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢١ ويتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية.

كذلك يتم تصعيد خمسة أوائل من كل مرحلة ومن المعلمين على مستوى كل إدارة وبعد ذلك يتم تصعيد خمسة أيضًا على مستوى كل مديرية من المصعدين على مستوى الإدارات التعليمية، كما يتم تسليم المصعدين من كل مديرية إلى مكتب مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة في موعد أقصاه ١ أبريل ٢٠٢١ ، ويرفق من الأبحاث الفائزة كشف يوضح بيانات الفائزين الخمسة من كل مرحلة وبالنسبة للمعلمين والموجهين يوضح فيه درجة المسابقة الثقافية ودرجة المحفوظات ودرجة الدرس التفاعلي.

كما يرسل مع المسابقة كشف يوضح إجمالي عدد المشاركين في كل مرحلة على مستوى المديرية معتمد ومختوم، و يتم تصعيد عشرة فائزين من كل مرحلة على مستوى الجمهورية بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور مراد حكيم بباوي، كذلك فإن المسابقة متاحة لكافة الطلاب بالتعليم الحكومي بأنواعه والخاص واللغات والدولي وللفئات الخاصة والوافدين.، مسابقة المعلمين والموجهين متاحة لكل العاملين بالتربية والتعليم والمحالين للتقاعد (المعاش).