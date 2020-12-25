ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عضو مجلس إدارة نادي القضاة يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
Advertisements
هنأ المستشار حمدي معوض عبد التواب عضو مجلس إدارة نادي القضاة، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد عبد التواب أن  مصر ستظل بلد الأمن والأمان والسلام والمحبة، وتابع المسلمين والمسيحيين أبناء وطن واحد ونسيج واحد، ولن تُفلح قوى الشر في بث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.

وأضاف أن الترابط والتسامح والتماسك بين المسلمين والمسيحيين موجود في مصر منذ فجر التاريخ، مضيفًا أن ذلك هو أهم ما يميز الشعب المصري العظيم.

ودعا عضو مجلس إدارة نادي القضاة، جميع المصريين للمشاركة في هذا الاحتفال للتعبير عن رفضهم التام لأي محاولة للنيل من نسيج الوطن الواحد ووأد أي محاولات للتفرقة بين المصريين التي يسعي لها بعض المغرضين من الخارج بهدف زعزعة استقرار وأمن الدولة.

ودعا عضو مجلس إدارة نادي القضاة؛ المصريين مسلمين ومسيحيين إلى الاتحاد والوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات ولدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في هذه الآونة؛ مؤكدًا أن مصر تعد نموذجًا في وحدة الصف والنسيج الوطني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبناء وطن واحد.. مفتي الجمهورية يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

هيئات الإفتاء في العالم: لا يوجد في الإسلام ما يمنع من تحية الأقباط أو تهنئتهم

مفتي الجمهورية يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد.. هيئات الإفتاء في العالم: المجتمع المسلم لا يقتصر على المسلمين فقط.. لا يوجد في الإسلام ما يمنع من تحية الأقباط أو تهنئتهم

المؤسسات الدينية تهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة.. شيخ الأزهر: المناسبة تؤكد متانة العلاقات بين المؤسسات الإسلامية والمسيحية حول العالم.. والمفتي: مصر نموذج فريد في وحدة الصف

ترشيحاتنا

إصابة الفنان هشام جمال بفيروس كورونا

لحظة إصابة طفلة 3 أعوام بـ لدغة ثعبان سام أثناء اللعب.. فيديو وصور

إصابة أحمد مرتضى منصور في عينه أثناء جنازة أحمد البكري

الزمالك راحة 11 يوما .. سموحة: تأجيل القمة قرار ظالم

بالتاتو وفستان مكشوف .. لقاء الخميسي تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

لرفع كفاءة شبكة الكهرباء.. غلق جزئي بشارع النيل يومان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر .. السمنة تؤدي إلى مرض خطير

دراسة تطمئن الحوامل.. لا ينقلن عدوى كورونا إلى أطفالهن

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو