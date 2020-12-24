ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل أسقف الشرقية لمناقشة بعض الأمور الرعوية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:58 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللقاء شهد مناقشة بعض الأمور الرعوية الخاصة بإيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان.

أقرأ أيضا .. 


وكان مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، أصدر التعليمات التنفيذية للمسابقة البحثية المسيحية، والتي أشارت إلى تصعيد خمسة فائزين من الطلبة على مستوى كل مديرية تعليمية، ومثلهم من العاملين. 

وجاء التعليمات كما يلي، تسلم المسابقة للموجه الأول بالإدارة التعليمية في موعد أقصاه ١ مارس ٢٠٢١ على أن يتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية، كما تسلم المسابقات المصعدة من الإدارات إلى التوجيه العام بالمديرية بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢١ ويتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية.

كذلك يتم تصعيد خمسة أوائل من كل مرحلة ومن المعلمين على مستوى كل إدارة وبعد ذلك يتم تصعيد خمسة أيضًا على مستوى كل مديرية من المصعدين على مستوى الإدارات التعليمية، كما يتم تسليم المصعدين من كل مديرية إلى مكتب مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة في موعد أقصاه ١ أبريل ٢٠٢١ ، ويرفق من الأبحاث الفائزة كشف يوضح بيانات الفائزين الخمسة من كل مرحلة وبالنسبة للمعلمين والموجهين يوضح فيه درجة المسابقة الثقافية ودرجة المحفوظات ودرجة الدرس التفاعلي.

كما  يرسل مع المسابقة كشف يوضح إجمالي عدد المشاركين في كل مرحلة على مستوى المديرية معتمد ومختوم، و يتم تصعيد عشرة فائزين من كل مرحلة على مستوى الجمهورية بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور مراد حكيم بباوي، كذلك فإن  المسابقة متاحة لكافة الطلاب بالتعليم الحكومي بأنواعه والخاص واللغات والدولي وللفئات الخاصة والوافدين.،  مسابقة المعلمين والموجهين متاحة لكل العاملين بالتربية والتعليم والمحالين للتقاعد (المعاش).

كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، وتم إعداد مسابقة لكل مرحلة من المراحل التعليمية على حدة (من الابتدائي وحتى الثانوي) وذلك للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس اللغات والفئات الخاصة والمكفوفين والدمج والمنازل والوافدين والمدارس الدولية.

كما تم تخصيص مسابقة أخرى لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين أو قيادات تعليمية. وشملت المسابقة أيضًا المحالين إلى المعاش ممن كانوا يعملون بالوزارة ذاتها. 

وهذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى للطلاب العام الدراسي الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل أسقف منفلوط لمناقشة عدد من الأمور الرعوية

بالتعاون بين التعليم والكنيسة الأرثوذكسية.. مسابقة جديدة للثقافة المسيحية

سيامة دياكون جديد للخدمة بإيبارشية السويس

برلمانى عن إطلاق مسابقة الثقافة المسيحية: صفعة على وجوه الإخوان

ترشيحاتنا

لا أستطيع أن أقف صامتًا أمام جرحك البليغ.. شقيق أصالة يدعمها بعد صورة طارق العريان

بعد صورتهما المثيرة للجدل .. فارق عمر غير متوقع بين طارق العريان ونيكول سعفان

رسميا.. إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين 2021

زوجة «بيج رامي»: أشكر الدولة والقيادة السياسية على تكريم البطل ممدوح السبيعي | فيديو

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

قرار جديد بحظر التصالح على مخالفات بناء فى الإسماعيلية.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هروبها لمدة 20 عامًا.. امرأة متهمة بـ7 جرائم قتل خلف القضبان.. تفاصيل

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض سلاسة كورونا الجديدة.. صور أصالة وطارق العريان قبل الطلاق.. خطوات تزيين المنزل في الكريسماس.. علاقة تساقط الشعر بـ كورونا

طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل