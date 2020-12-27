لاتعليق على أحكام القضاء.. رأي البابا تواضروس الثاني في حكم قضية سيدة الكرم..فيديو

، مؤكدا أن هناك "زنا فعلي" ويكون إثباته صعب ، والزنا الحكمي ، ويعني وجود شواهد تبين علاقة خاطئة قد نشأت. قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الطلاق في الكنيسة ليس إلا لعلة الزنا، وتعني دخول طرف غريب في الاتحاد الزيجي ما بين الطرفين المتزوجين





وأضاف البابا تواضروس ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن هناك ما يسمى بالتطليق وهو بطلان الزواج، وهو أن هناك زواجا تم، ولكن اكتشف خطأ قبله مثل أنهم قرايب أو هناك أحد منهم مريض.





وأوضح البابا تواضروس ، أنني علي تواصل مع الاسقف العام في المنيا وعندما استقبل السيدة صاحبة قضية "سيدة الكرم" استقبلها بمعرفتنا وقام بتطيب خاطرها والأصل لا تعقيب علي أحكام القضاء والأمر يأخذ علي مشاعر الناس والنائب العام احال الموضوع لدراسة الطعون التي قدمت وننتظر النتيجة . أننيوالأصلأحكاموالأمرالطعون



