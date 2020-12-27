33.9 مليار قدم مكعب صادرات مصر من الغاز الطبيعي للأردن في عام

صدرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خلال العام المالى الماضى، نحو 33.9 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى ، لدولة الأردن عبر خط الغاز العربى، وفقا لتقرير الشركة عن العام المالى الماضى.





وبحسب التقرير، فإن كميات الغاز المصدرة عبر مصنع الإسالة بإدكو، بلغت خلال العام المالى الماضى نحو 120 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى ، من خلال 33 شحنة غاز مسال، كما بلغ إجمالى البروبان التجارى المصدر من خلال الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز، ومن مجمع غازات الصحراء الغربية 271 ألف طن من خلال 83 شحنة بروبان.





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ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.





ووظيفة هذه الوحدات، هى تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، بدلا من ضخه فى الأنابيب.





وبحسب التقرير تم البدء فى استيراد الغاز الطبيعى من خلال خط الغاز البحرى خلال يناير الماضى، حيث بلغت كميات الغاز المستوردة خلال العام المالى الماضى، حوالى 14.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى.





وأضاف التقرير، أن «إيجاس» تسعى لحفر 10 آبار استكشافية بدلتا النيل والبحر المتوسط خلال العام المالى الحالى، بتكلفة تقديرية 231.7 مليون دولار، حيث تعتزم الشركة وضع 5 مشروعات تنمية على خريطة الإنتاج بإجمالى أولى 1.155 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وبمتوسط إنتاج مضاف بنحو 570 مليون قدم مكعب يوميا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6.226 مليار دولار.





وتعتزم الشركة ربط نحو 38 بئرا تنموية على خريطة الإنتاج، بمعدلات أولية 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وبمتوسط إنتاج مضاف يصل إلى 215 مليون قدم مكعب يوميا، على أن يصل متوسط الإنتاج المضاف من المشروعات الجديدة والآبار التنموية إلى حوالى 785 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام المالى الحالى.