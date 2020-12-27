وفاة حفيدة عمر الحريرى





وقالت ميريت : "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت اليوم ابنة شقيقتي الشابة ياسمين سمير عبدالعزيز، ابنة المرحومة نيفين عمر الحريري والمرحوم سمير عبدالعزيز ووالدة المرحومة هنا ياسر الشلقامي وزياد ياسر الشلقامي وشقيقة أحمد سمير عبد العزيز، وحفيدة الفنان عمر الحريري، وبنت خالة أولادي، بعد صراع طويل مع المرض".





وأضافت: "اقتصر العزاء مع صلاة الظهر في مدافن العائلة، برجاء قراءة الفاتحة".





ويعد الفنان عمر الحريرى احد النجوم الذين قدموا عديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

اعلنت ميريت الحريرى ابنة الفنان الراحل عمر الحريرى عن وفاة حفيدته ياسمين سمير عبد العزيز وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.