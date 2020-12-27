استحواذ جيد من لاعبي سيراميكا كليوباترا في مباراته أمام بيراميدز

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا من شن هجوم على مرمى منافسه بيراميدز، في اللقاء المقام على ملعب استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.





استحوذ سيراميكا على الكرة بطريقة جيدة ولكن في الخط الخلفي دون التقدم للهجوم. ثم انتشر لاعبي سيراميكا بشكل جيد وشكلوا هجمة على مرمى شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز في الدقيقة الثانية من عمر المباراة ولكن تخرج الى ركنية أولى.





ومن بعدها رد بيراميدز على هجوم كليوباترا بهجمة منظمة وصلت بتمريرتين الى مرمى عامر عامر، ولكن سقط جون أنطوي مهاجم بيراميدز داخل منطقة الجزاء مطالبًا بركلة جزاء.





















وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:





حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار.

خط الوسط: كوامي بونسو، ومحمد إبراهيم، ومحمد توني، ومحمد حسن.

خط الهجوم: شريف دابو، وشادي حسين









وجاء التشكيل بيراميدز على النحو الآتي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي





خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي





خط الهجوم: جون أنطوي



