إصابة مدافع ليفربول واستبداله أمام وست بروميتش في البريميرليج

تعرض الكاميروني جويل ماتيب مدافع فريق ليفربول، للإصابة في المباراة التي تجمع فريقه بوست بروميتش ألبيون، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.





وأصيب ماتيب في الدقيقة 59، ليتم استبداله بالمدافع ريس ويليامز.









أحرز ساديو ماني ماني الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة رئعة من زميله جويل ماتيب، ليضع الكرة في شباك وست بروميتش.





توالت محاولات لاعبي ليفربول لمضاعفة النتيجة، وكاد أرنولد أن يضيف الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 30، لكن تسديدته جاورت مرمى وست بروم.





وفي الدقيقة 34، هيئت الكرة لمحمد صلاح على حدود منطقة جزاء وست بروميتش، لكنه سدد الكرة عالية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.





وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمباراة وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.





ويدخل ليفربول المباراة وفي رصيده 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما يأتي وست بروميتش في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري وبرصيده 7 نقاط.





ويدخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: أندرو روبرتسون - ماتيب - فابينهو - ألكسندر آرنولد





خط الوسط: جوردان هندرسون - جيني فينالدوم - جونز





خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني



