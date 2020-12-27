محمد سالم أبو عاصى: مشاركة المرأة فى الدعوة أمر كنا نفتقده

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي ، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بـ جامعة الأزهر، إن مشاركة المرأة والعمل النسائي في الدعوة، أمر كنا نفتقده منذ زمن بعيد.





وأضاف « أبو عاصي» خلال لقائه مع الشيخ خالد الجندي ، في برنامج « لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتعيين المرأة هو أمر في غاية الأهمية. الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتعيين المرأة هو أمر في غاية الأهمية.





ولفت إلى أن وزير الأوقاف استقبل أمس وفدًا سودانيًا من الدعاة لتلقي دورات في أكاديمية الأوقاف، مضيفًا أن مصر والسودان بينهما قاسم ومصير مشترك، متابعًا: وزير الأوقاف حول الوزارة إلى وزارة وسطية وشارك فى خدمة وطنه وبلده ودعا الكثير من العلماء لتصحيح المفاهيم التى تفضح أكاذيب الجماعة الإرهابية"، مشددًا على أنه جعل الوزارة تعمل على بناء العقل الدعوى من مقاصد الشرعية والأحكام ودراسة الفقه.





وأشار إلى أن حفظ الوطن من أهم مقاصد الشريعة، مؤكدًا أن الوطن وعاء المقاصد وأنه فى حال فقدنا الوطن الآمن فقدنا الحفاظ على الدين والمال والعرض والنفس، وتابع:"أهم شىء لممارسة الشعائر الدينية أن يكون الوطن آمن"