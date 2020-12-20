شاهد.. أبو عاصي في لعلهم يفقهون: الإخوان والسلفية بدعة

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر ، إن جماعة الإخوان الإرهابية أحدثت فرقة فى قلب الأمة الإسلامية، كما أنهم اتخذوا الدين مطية لتحقيق أغراض سياسية والوصول إلى الحكم.





"dmc"، أن أكبر جريمة ارتكبها هؤلاء أنهم حكموا دولة بفكر جماعة وهذا تسبب فى تفرقة المجتمع المصرى، منوهًا بأن " الإخوان والسلفية"، بدعة فى الأمة الإسلامية. وأوضح «أبو عاصي» خلال لقائه بالشيخ خالد الجندي بحلقة اليوم الأحد من برنامجه « لعلهم يفقهون »، المُذاع على فضائية





وأضاف أنه بناء عليه لا يليق بعالم أزهرى أن ينتمى إلى جماعة الإخوان أو الجماعة السلفية، وذلك كون العالم الأزهرى ملك للمسلمين جميعًا، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات اتخذت الدين الإسلامى مطية سياسية من أجل الوصول إلى الحكم، وتساءل وظيفتك الأساسية أن تكون داعية إلى مكارم الأخلاق وعبادة الله عز وجل فما دخلك بالسياسة؟.





وأكد على أن أى جماعة لا تحدث فرقة فى المجتمع الإسلامى لا شيء فيها، مثل الطرق الصوفية، التى لا تسعى للحكم ولا تتخذ الدين مطية من أجل تحقيق أهدفها.



