ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

شاهد.. أبو عاصي في لعلهم يفقهون: الإخوان والسلفية بدعة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:56 م
أبو عاصي في لعلهم
أبو عاصي في لعلهم يفقهون: الإخوان والسلفية بدعة
Advertisements
أمل فوزي
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن جماعة الإخوان الإرهابية أحدثت فرقة فى قلب الأمة الإسلامية، كما أنهم اتخذوا الدين مطية لتحقيق أغراض سياسية والوصول إلى الحكم.

وأوضح «أبو عاصي» خلال لقائه بالشيخ خالد الجندي بحلقة اليوم الأحد من برنامجه «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية "dmc"، أن أكبر جريمة ارتكبها هؤلاء أنهم حكموا دولة بفكر جماعة وهذا تسبب فى تفرقة المجتمع المصرى، منوهًا بأن " الإخوان والسلفية"، بدعة فى الأمة الإسلامية.

وأضاف أنه بناء عليه لا يليق  بعالم أزهرى أن ينتمى إلى جماعة الإخوان أو الجماعة السلفية، وذلك كون العالم الأزهرى ملك للمسلمين جميعًا، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات اتخذت الدين الإسلامى مطية سياسية من أجل الوصول إلى الحكم، وتساءل وظيفتك الأساسية أن تكون داعية إلى مكارم الأخلاق وعبادة الله عز وجل فما دخلك بالسياسة؟.

وأكد على أن أى جماعة لا تحدث فرقة فى المجتمع الإسلامى لا شيء فيها، مثل الطرق الصوفية، التى لا تسعى للحكم ولا تتخذ الدين مطية من أجل تحقيق أهدفها.

وكان في حلقة سابقة ، قد أفاد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن بعض الجمعيات المشبوهة تطالب بحقوق الإنسان للإرهابيين، مشيرًا إلى أنها في الوقت ذاته تتجاهل حقوق الشهداء، متعجبًا من إبداء مثل هذه الجمعيات لمشاعر الشفقة على السفاحين والمجرمين والإرهابيين ، متجاهلين عن عمد الشهداء وحقوقهم.

وتابع: "طيب فين حقوق الإنسان لأهل الشهيد، وأين حقوق دمه، وأبناءه وزوجته، واين حق الدمار الذى خلفه، فين حقوق الناس دى كلها يا من تطالبون بحقوق الإرهابيين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: الإخوان جماعة مبرمجة على أذى المصريين.. فيديو

رمضان عبد الرازق: لو كان حب الوطن نفاق فليشهد الناس أني منافق.. فيديو

خالد الجندي: جمعيات مشبوهة تطالب بحقوق الإرهابيين وتتجاهل الشهداء.. فيديو

شاهد.. خالد الجندى يطالب بقطع أيدى معتادي الإجرام منعا لتكرار حادث فتاة المعادى

خالد الجندي ينصح بالابتعاد عن هذا الرجل .. فيديو

خالد الجندي: مشكلتنا في كثرة حفظة القرآن وقلة العمل به.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

تراجع الدولار واليورو أمام الجنيه .. آخر تحديث لـ أسعار العملات بمصر

وزير المالية: الاحتياطي النقدي كان 46 مليار دولار قبل أزمة كورونا .. فيديو

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة اقتراب محمد صلاح من ريال مدريد

عيب قوي.. حلمي بكر يرد بقوة على زوجة أحمد عدوية عبر صدى البلد

بعد إصابة قفشة والسولية وربيعة بكورونا.. الجهاز الفني للأهلي يستدعي 3 لاعبين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه

بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها