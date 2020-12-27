وزير الإسكان: المرحلة الثانية لـ مبادرة "حياة كريمة" تستهدف 1500 قرية في 50 مركزا ومدينة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير 1500 قرية في نطاق 50 مركز ومدينة، موضحا أن المرحلة الثانية تختلف عن الأولى التي تمت على 400 قرية فقط.





وأضاف «الجزار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن اختيار القرى المستهدفة للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" وفقا لبيانات من وزارة التخطيط عن الأكثر فقرا، فضلا عن الخطط والمشروعات التنموية والاقتصادية.





وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفذ في 3 سنوات بتكلفة 500 مليار جنيه، موضحا أن المحاور المستهدفة هي النهوض بمستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وتطوير الخدمات والمرافق وشبكة الطرق والكهرباء، في أسرع وقت ممكن .



