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الحكومة تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزير التربية والتعليم سيعلن الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور طارق شوقي في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، إنه سيتم عقد الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، بما يضمن سلامة جميع المشاركين.

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "من لا يدفع الغرامة الفورية 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة سيتم مضاعفاتها".

وأردف: "في حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويله للنيابة لدفع 100 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة وليس 50 جنيها".

ونوه سعد إلى أن رئيس الوزراء كلف بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع إغلاق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد المقبل أيضًا، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

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