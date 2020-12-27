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رياضة

رونالدو يهنئ المتوجين بجوائز جلوب سكور ويتجاهل الأهلي.. شاهد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:13 م
رونالدو
رونالدو
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إسماعيل محمود
هنأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، جميع المتوجين بجوائز جلوب سكور العالمية، متجاهلًا النادي الأهلي الذي توج بجائزة أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رونالدو في منشور نشره عبر حسابه على موقع فيسبوك: "لا يمكنني أن أكون أسعد بجائزة الليلة، بينما أقترب من إتمام عامي الـ 20 في مسيرتي كلاعب محترف، فإن التتويج بجائزة لاعب القرن هو تقدير أحظى به بكثير من السعادة والفخر.. حفل رائع الليلة في دبي في مكان رائع مثل برج خليفة."

وأضاف:" تهانينا لروبرت ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العالم، هانز فليك مدرب العام، بيب جوارديولا مدرب القرن، وكاسياس وبيكيه على جوائزهما المهنية، وأخيرًا وليس آخرًا  تهاني لصديقي خورخي مينديز على جائزة أفضل وكيل لاعبين في القرن."

وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في القرن الحادي والعشرين متفوقًا على ميسي ومحمد صلاح ورونالدينيو.
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