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وزير الإسكان: تطوير القرى لتشمل 1500 قرية بالمحافظات الأسبوع المقبل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:45 م
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان
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حمزة شعيب
قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم اختيار 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، لتشمل المرحلة الأولى 1500 قرية، يسكنها 18 مليون نسمة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، التي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشروع يتم على 3 سنوات ليتم الانتهاء الكامل من الريف المصري للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

وتابع أن المشروعات التنموية تطور من الشكل العمراني في مصر، والمشروع الحالي حياة كريمة شامل، ويشمل المشروع كافة الأوجه سواء مياه، أو صرف صحي، أو كهرباء.

وأوضح أن العمل يبدأ الأسبوع المقبل في مركز أبو قرقاص، ومركز ساحل سليم، وتكون مشروعات البنية التحتية، وتبطين الترع منتهية بنهاية العام المقبل، والانتهاء من 50 مركزًا العام المقبل.

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