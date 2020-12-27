محمد منير يطرح برومو أغنية باب الجمال.. فيديو





وقال محمد منير : باب الجمال.. الكينج محمد منير، و استنوا الألبوم الجديد ‎باب الجمال قريبًا جدًا".





أغنية" باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب.





ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

محمد منير - باب الجمال



الكينج محمد منير فقط و حصريًا مع اتصالات ميوزيك .... و استنوا الألبوم الجديد #باب_الجمال قريبًا جدًا علي اتصالات ميوزيك.

نزل التطبيق الان و خليك اول واحد تسمع الالبوم قبل اي حد.#اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر#أقوى_بكتيرhttps://t.co/sIj4dcAZsw — Mohamed Mounir (@Mounirofficial) December 27, 2020

نشر الفنان محمد منير مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن من خلاله عن البرومو الخاص باغنيته الجديد باب الجمال.