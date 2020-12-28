حياة الأطفال في خطر.. أهالي حوض نجيح بالشرقية يطالبون بتغطية الترعة

تقدم عدد من أهالي قرية حوض نجيح التابعة لمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية بإستغاثة عاجلة الي المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومسئولي وزارة الموارد المائية والري يطالبون فيها بتغطية الترعة المارة بالقرية والرابطة بكفر حسني.

وأضاف "وائل مصطفي" أحد أبناء القرية أنه يوجد طريق يربط بين قرية حوض نجيح وكفر حسني بمركز ومدينة ههيا يتوسط ترعة ومصرف وكان عرض هذا الطريق يمر عليه ألاف المواطنين من القريتين ذهابا وإيابا الي المدارس والمقابر وغيرها من الأماكن الحيوية .

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وأستكمل "وائل" ان هذا الطريق كان يقدر عرضة بحوالي 6 أمتار ولكن مع مرور الوقت أصبح هذا الطريق ضيق جدا ومع أرتفاع منسوب المياة في الترعة يصبح مهدد بالغرق وتعريض حياة العديد من المواطنين والأطفال بالتهديد.

وأختتم "مصطفي" إستغاثته مطالبا المسئولين بوزارة الموارد المائية والري ومجلس الوزراء ومحافظة الشرقية بضرورة توفير الإعتمادات المالية اللازمة وإدراج الترعة في خطة التغطية حفاظا علي حياة الألاف من المواطنين من أبناء القريتين وخاصة الأطفال والمزارعين كبار السن.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،تابع أعمال تأهيل وتبطين ترعة الأخيوة بطول ٤الاف و٦٢٥ مترا طوليا وبتكلفة ١٧ مليونا و٢٨٤ الف جنيه بمركز ومدينة الحسينية.

وأشار المحافظ إلي أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية ، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه قام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينيه ، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحليه بسماكين الغرب بالمرور الميداني للإطمئنان علي نسب تنفيذ اعمال إعادة تأهيل و تبطين ترعه الاخيوه بطول ٤الاف و٦٢٥ مترا طوليا وبتكلفة ١٧ مليونا و٢٨٤ الف جنيه، موضحًا انه تم جاري اعمال تبطين ترعه الاخيوه بالكيلو ١٤ وصولًا لنهايه ترعه عزبه الست هوى ، وذلك تحت اشراف الاداره العامه لرى شرق الشرقية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائيه وترشيد الماء وحل مشاكل ضعف توصيل المياه بنهايات الترع لتحقيق عدالة توزيع المياه الصالحه لري الاراضي الزراعية مما تحقق زياده في الإنتاج الزراعي للمحاصيل.

مؤكدًا التنسيق الدائم مع الجهات المعنيه لتذليل كافة العقبات التى تقف حائلًا أمام إستكمال الأعمال بالمشروع ، حتى يتم الإنتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد مما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.