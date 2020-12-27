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أخبار العالم

رئيس «استرازينكا»: أخيرا توصلنا للصيغة الناجحة لزيادة فاعلية لقاح كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:17 م
لقاح استرازينكا
لقاح استرازينكا
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على صالح
قال "باسكال سوريوت"، الرئيس التنفيذي لشركة "استرازينكا" لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إن الشركة وجدت "صيغة ناجحة" لتعزيز فاعلية لقاحها ضد كورونا المستجد، والذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وبلغ متوسط ​​فاعلية لقاح أكسفورد 70٪ في التجارب السريرية على الرغم من أن نظام الجرعات الواحد الذي أعطى المشاركين نصف جرعة من اللقاح متبوعًا بجرعة كاملة بعد شهر واحد، أظهر معدل فاعلية بنسبة 90٪.

وقال "سوريوت"، للصحيفة "نعتقد أننا توصلنا إلى الصيغة الفائزة وكيفية الحصول على فعالية ، بعد جرعتين ، ستكون موجودة مع أي شخص آخر".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "استرازينكا"، إنه لم يتمكن من تقديم تفاصيل كاملة عن نظام الجرعات الأمثل للقاح في هذه المرحلة ، مضيفًا أنه سيتم نشر النتائج في وقت لاحق.

وأظهر لقاح Sputnik V الروسي ضد الفيروس المستجد، وكذلك اللقاحات التي تنتجها فايزر وبيونتك ومودرنا، مستويات فاعلية تزيد على 90 بالمائة خلال التجارب السريرية.

وقدمت حكومة المملكة المتحدة طلبات شراء لـ 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد ضد كوفيد 19.

وذكرت صحيفة "صنداي" تليجراف في وقت سابق اليوم، أن الخطط قيد الإعداد لنشر اللقاح على الجمهور اعتبارًا من 4 يناير المقبل.

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