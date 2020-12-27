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لأول مرة منذ 6 سنوات.. وفد مصري يلتقي مسئولي ليبيا في العاصمة طرابلس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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إسراء صبري
علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة وفد مصري للأراضي الليبية، وكان ذلك للقاء يضم بعض المسئولين الليبيين والمصريين في العاصمة الليبية طرابلس، معقبا "اليوم أصدرت وزارة الداخلية الليبية بيانًا عن ما حدث مع الجانب المصري".

وقال خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن التواجد المصري في ليبيا يشير إلى أهمية ليبيا بالنسبة إلى مصر وأهمية استقرارها الوطني، منوها بأن هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ 6 سنوات.

وتابع: "وزارة الداخلية الليبية أوضحت أن الاجتماع يأتي في إطار توطيد العلاقات الشخصية مع الدول الشقيقة"، مشددة على أهمية العمل المشترك بين مصر وطرابلس.

وأضاف "الوفد المصري تواجد في نفس الوقت الذي تواجد فيه وزير الدفاع التركي في الأراضي الليبية، وهذا يشير إلى أن مصر لا تهتم بتركيا وتهدف إلى دعم واستقرار ليبيا.

واختتم "الصورة والزيارة دي لو حصلت من سنة أو فترة مكناش هنصدق، ولكن ما حدث خير دليل عن نية مصر وهدفها في دعم ليبيا".

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