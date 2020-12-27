هشام طلعت مصطفى: أهداف الحكومة تتحقق حين تطبق حوافز تجذب الاستثمار الخارجي.. فيديو

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة هشام طلعت مصطفى، إن حجم المطلوب السنوي للاقتصاد كبير والمتاح داخل النظام المصرفي لا يكفى لتمويل هذا الاحتياج.





أوضح هشام طلعت مصطفى، في تصريحاته عبر برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أنه لابد من توفير دخل كبير من الخارج، لأن حجم الاحتياج لتنفيذ المتطلبات السنوية تقدر بـ 2 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن ما يتوفر في الجهاز المصرفي لا يغطي هذا الاختيار.





وتابع هشام طلعت مصطفى، أنه يجب على الدولة تطبيق قواعد معينة لجذب الاستثمار لتقوية البنية التحتية والمرافق ومحطات التحلية والكهرباء والماء، مضيفًا أنه بناء على ذلك لابد من إعطاء حوافز تجذب المستثمرين إلى المشاريع المصرية .





كما نوه هشام طلعت مصطفى ، إلى أن لابد من الاتفاق على آليه لجذب الاستثمار حتى تستطيع الحكومة والقطاع الخاص والجهاز المصرفي وأجهزة الاستثمار من تحقيق أهدافها، موضحًا أن يجب إصدار تشريعات وقوانين حتى تضمن استمرارية رأس المالي الأجنبي في ضخ أموال طول الأجل في السوق المصرية.





ولفت هشام طلعت مصطفى، إلى أنه لابد من تغيير في البيئة التشريعية والقوانين حتى تتيح أفكار خارج الصندوق لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.