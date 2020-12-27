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صحة البرلمان تكشف أهمية صدور قانون البحوث الطبية الإكلينيكية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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أسامة علي
أكد الدكتور أيمن ابو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية خطوة مهمة جدة لدعم البحث الطبي ويقنن الاجراءات البحثية، قائلا: "هذا القانون مهم جدا ولم يكن موجود فى مصر أي قانون ينظم لعملية التجارب العلمية عموما"

وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن التجارب العلمية لها شروط ويطلق على هذا القانون اسم دارج هو "التجارب السريرية".


وأكد: أن هذا القانون اثار الجدل فى مجلس النواب واستمر سنتين حتى يخرج بمكان يليق بمصر على مستوى البحوث العلمية، ويسرع من العمل فى ظل مواجهة كورونا.

واستكمل: "هذا القانون مهم عشان البحوث فى مجالات كورونا، وده حماية للباحث والمبحوث، والتجارب الاكلينيكية بتمر بمراحل عديدة تبدأ بالحيوان، ثم التجارب السريرية التي تمر بـ 3 مراحل لمقياس الامان والفاعلية وبتبقى على عشرات من المتطوعين، ثم مئات ثم آلاف على المتطوعين وتحت إلى هذا القانون". 
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