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رياضة

اتحاد السلة: إجراء تحقيق في كارثة لقاء الاتحاد السكندري والأهلي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:09 ص
لقاء الأهلي والاتحاد
لقاء الأهلي والاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
قال مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إنه سيتم إجراء تحقيق فيما حدث في لقاء الاتحاد السكندري والنادي الأهلي بسبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا.

وكانت المباراة بدأت، من دون انتظار نتائج مسحة الفريقين للكشف عن فيروس كورونا.


وأضاف مجدي أبو فريخة، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن تأخر نتيجة المسحات تسبب في اندلاع تلك الأزمة عقب انتهاء المباراة.

وتابع "لجنة المسابقات كانت ملزمة بعدم خوض المباراة قبل التأكد من سلبية مسحات الفريقين".

واوصل "المباريات تلعب في صالتين مختلفتين ونحاول تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على اللاعبين".

وجاءت المفاجأة عقب اللقاء، وظهرت نتيجة المسحات، وتم اكتشاف إصابة 9 لاعبين في صفوف الاتحاد السكندري بفيروس كورونا.


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