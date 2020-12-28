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بين الناس

أهالي منشأة أبو عمر بالشرقية يستغيثون من تدني الخدمات الصحية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ حسام أبو الروس، من مركز الحسينية بالشرقية شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من تدني الخدمة الصحية بمستشفى الحسينية.

وقال أبو الروس في شكواه: "نعاني نحن سكان مركز الحسنية وصان الحجر ومنشأة ابو عمر بمحافظة الشرقية من تدني الخدمات الصحية  بمستشفى الحسينية حيث لا يوجد بها عناية مركزة ولا أطقم طبية من أطباء. تمريض كافية لخدمة أهل القرية والقرى المجاورة ولا يوجد بها أدوات ولا مستحضرات طبية".

وأوضح أن أهل القرية قدموا عدة شكاوى دون جدوى، وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكات القرية والقرى المجاورة لتوفير الرعاية الصحية لهم في ظل انتشار فيروس كورونا. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360
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