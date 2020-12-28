أهالي منشأة أبو عمر بالشرقية يستغيثون من تدني الخدمات الصحية

أرسل القارئ حسام أبو الروس، من مركز الحسينية بالشرقية شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من تدني الخدمة الصحية بمستشفى الحسينية.





وقال أبو الروس في شكواه: "نعاني نحن سكان مركز الحسنية وصان الحجر ومنشأة ابو عمر بمحافظة الشرقية من تدني الخدمات الصحية بمستشفى الحسينية حيث لا يوجد بها عناية مركزة ولا أطقم طبية من أطباء. تمريض كافية لخدمة أهل القرية والقرى المجاورة ولا يوجد بها أدوات ولا مستحضرات طبية".





وأوضح أن أهل القرية قدموا عدة شكاوى دون جدوى، وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكات القرية والقرى المجاورة لتوفير الرعاية الصحية لهم في ظل انتشار فيروس كورونا.



