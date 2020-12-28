الحكومة تلجأ لـ الطوارئ بعد زيادة أعداد المصابين بـ كورونا.. غرامات فورية على غير الملتزمين بالكمامة.. ومنع سرادقات العزاء.. وهذا هو موقف المساجد

- المتحدث باسم الحكومة:
- يسمح بإقامة الأفراح في هذه الحالة فقط
- قرارات جديدة من الأوقاف حول المساجد
- مضاعفة غرامة عدم الإغلاق للمحال في المواعيد المحددة وارد
- احتياطي الأدوية يكفي 8 أشهر
أطل المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على مجموعة من القنوات عبر مداخلات هاتفية لتوضيح قرارات الحكومة بشأن فيرس كورونا خلال الفترة القادمة خاصة بعد ارتفاع منحنى الإصابات.
وأكد سعد، أنه يمكن إقامة الأفراح ولكن بشرطين أساسيين أن يكون في مكان مفتوح غير مغلق ولا يتجاوز عدد المتواجدين في المكان أكثر من 300 فرد، وبالنسبة للتعازي فهي ممنوعة تماما حتى وأن كانت في أماكن مفتوحة وليست مغلقة.
وتابع :" لا يوجد سيطرة في أعداد الحاضرين في العزاء، ولهذا تم منع الأمر تماما، مضيفا أن قرارت الحكومة أمس جاءت على أساس دراسة واضحة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وعن ارتداء الكمامة قال إن الغرامة 150 جنيها ولمن سيتم تحصيل الثلث بشكل فوري من المخالفين، مؤكدا أن تطبيق الغرامة الفورية سيتم بداية من يوم الأحد القادم، منوها إلى أن في حالة عدم دفع الغرامة سيتم إلقاء القبض علليه فوريا، ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة، وشدد على أن الحكومة لا تهدف إلى منع المواطنين من الخروج ولكن في إطار الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى تطبيق الغرامة الفورية على المقاهي أو المطاعم الغير ملتزمة بقيمة 4 ألاف جنيه بالإضافة إلى غلق لمدة أسبوع، في حالة تكرار المخالفة سيتم مضاعفة العقوبة ، منوها أن الاغلاق من ضمن العقوبات على مقهى او محل مخالف لمواعيد الإغلاق، مضيفا أن الأمر لا يتوقف على دفع غرامة ٤ آلاف جنيه فقط.
وتابع :" لا يوجد سيطرة في أعداد الحاضرين في العزاء، ولهذا تم منع الأمر تماما، مضيفا أن قرارت الحكومة أمس جاءت على أساس دراسة واضحة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وعن ارتداء الكمامة قال إن الغرامة 150 جنيها ولمن سيتم تحصيل الثلث بشكل فوري من المخالفين، مؤكدا أن تطبيق الغرامة الفورية سيتم بداية من يوم الأحد القادم، منوها إلى أن في حالة عدم دفع الغرامة سيتم إلقاء القبض علليه فوريا، ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة، وشدد على أن الحكومة لا تهدف إلى منع المواطنين من الخروج ولكن في إطار الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى تطبيق الغرامة الفورية على المقاهي أو المطاعم الغير ملتزمة بقيمة 4 ألاف جنيه بالإضافة إلى غلق لمدة أسبوع، في حالة تكرار المخالفة سيتم مضاعفة العقوبة ، منوها أن الاغلاق من ضمن العقوبات على مقهى او محل مخالف لمواعيد الإغلاق، مضيفا أن الأمر لا يتوقف على دفع غرامة ٤ آلاف جنيه فقط.