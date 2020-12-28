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أخبار العالم

فيديو جديد.. لحظة انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:27 ص
انفجار مدينة ناشفيل
انفجار مدينة ناشفيل
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شريف سيد
نشرت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية، اليوم الإثنين، شريط فيديو جديد يرصد لحظة الانفجار الذي وقع في ضواحي المدينة الجمعة الماضية. 

وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية، اليوم الإثنين، أن المشتبه به في انفجار المدينة الذي وقع منذ أيام هو "انتوني وورنر"، والذي لقي مصرعه في الحادث. 

وقالت الشرطة إن "انتوني وورنر" وراء الانفجار في ناشفيل الذي قتل فيه ولا يوجد مشتبه به آخر.

فيما قررت الشرطة تجديد فرض حظر التجول في أجزاء مركز المدينة المتأثر بالانفجار الذي وقع منذ أيام. 

وكانت الشرطة ذكرت أن أنتوني كوين وورنر 63 عاما، من منطقة ناشفيل هو المشتبه الرئيسي في التحقيق، لكن لا يزال من الممكن أن يكون هناك المزيد، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويعتقد المحققون أن الأشلاء البشرية التي عثر عليها في محيط موقع انفجار ناشفيل، تعود لوورنر. 

وكشفت تقارير إعلامية عن تفتيش الشرطة لمنزل وورنر، وكان لديهم معلومات عن امتلاكه شاحنة مماثلة لتلك المستخدمة في تفجير ناشفيل.

من جانبها ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن ذلك الشخص الذي أعلن اسمه، باع منزله دون مقابل، قبل شهر من الانفجار.

وقالت الصحيفة إنه وقع على عقد لبيع عقار منزله في ناشفيل إلى ليزا سوينج وهي امرأة تعيش في لوس أنجلوس.

من جانبها، قالت سوينج إن وورنر فعل ذلك دون علمها، ووقع عقدا للتنازل عن العقار، لكنها لم تكشف طبيعة علاقتها به.

وأدى انفجار بشاحنة - كارفان تستخدم كمنزل متنقل - في ناشفيل يوم الجمعة، إلى إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، وخلف الحادث الذي تعتقد الشرطة أنه "عمل متعمد" دمارا واسعا بعدد كبير من المباني.
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