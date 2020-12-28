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اقتصاد

اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 28-12-2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء
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هاجر رزق
يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 28-12-2020.


وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت  768 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 728 جنيهًا للطن، والسويدي 805 جنيهات للطن، وسجل في حلوان 810 جنيهًات للطن.


كما سجل أسمنت أسيوط 770 جنيها للطن، وأسمنت سيناء 745 جنيها للطن.


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وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 
أما أسعار الحديد اليوم، فسجل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه للطن، وحديد العتال 13450 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.
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