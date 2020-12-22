استقرار أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 22 -12- 2020

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت والحديد، حيث شهدت استقرارا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 22-12-2020.









وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت قيمة 820 جنيهًا للطن، و775 جنيها لطن النصر، ومصر للأسمنت قنا 735 جنيهًا للطن، والسويدي 820 جنيهًا للطن، وسجل في حلوان 818 جنيهًا للطن.









كما سجل أسمنت أسيوط 775 جنيها للطن، وأسمنت سيناء 748 جنيها للطن.









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وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.





أما أسعار الحديد اليوم، فسجل سعر حديد المصريين 12500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 12700 جنيه للطن، وحديد العتال 12500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 12600 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 12300 جنيه للطن.