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تعليم

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:03 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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مريم عزت
وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء كليات ومعاهد الجامعة، بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض الكثافات وأعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي، وتحويل جميع الأنشطة والندوات والمؤتمرات إلى الفضاء الإلكتروني عبر منصة الجامعة الإلكترونية، مع الإلتزام الكامل بكافة أساليب الوقاية سواء في المكاتب أو منافذ تقديم الخدمة أو في المصاعد ووسائل النقل الخاصة بالجامعة، يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على السلامة العامة للمجتمع الجامعي وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من تعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مع الاستمرار في توعية الطلاب بالفيروس وطرق الحفاظ على صحتهم.


كما وجه الدكتور الخشت، بضرورة التأكد من وجود الكوادر الطبية المُدربة والكافية في الأماكن المخصصة للتعامل مع الحالات المشتبه إصابتهم وجدولة عملهم لضمان الاستمرار في العمل دون أي نقص، كما وجه العمداء أيضًا بتطبيق الطرق المُثلى للحد من التجمعات أو الاجتماعات الحضورية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة تعمل بشكل مستمر على المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا في مختلف الجوانب سواء الصحية أو التعليمية أو البحثية، ومن بينها حرص الجامعة على تقديم الوعي والمعلومات الصحية المهمة عن فيروس كورونا، من خلال إصدار محتويات متعددة قائمة على أسس علمية تشمل العديد من الأدلة الاسترشادية والتوعوية، مثل دليل التوعية بفيروس كورونا المستجد، والدليل الاسترشادي لقواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا المستجد من منسوبي جامعة القاهرة، ودليل كورونا للمنشآت الصحية، ودليل كورونا للمنشآت الجامعية، ودليل توعوية بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا بشكل آمن وصحي داخل المجتمع الجامعي وخارجه، بالإضافة إلى إطلاق الجامعة العديد من حملات التوعية بفيروس كورونا المستجد.
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