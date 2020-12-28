4 علاجات طبيعية سريعة للتغلب على الحموضة

الحموضة

تعتبر الحموضة من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، والتي يمكن أن تسبب حرقة في المعدة وإحساسًا بالحرقان في الصدر والمعدة والحلق، جربي هذه الأطعمة والعلاجات المنزلية لمحاربةبشكل طبيعي، وهناك بعض الأطعمة والعلاجات المنزلية التي قد تساعد في العلاج من الحموضة وفقا لموقع هيلث

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تعد الحموضة من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا.







تعرف الحموضة بأنها مرض في الجهاز الهضمي حيث يؤدي حمض المعدة أو الصفراء إلى تهيج أنابيب الطعام. يمكن أن تسبب الحموضة حرقة معدة - إحساس حارق في الصدر والمعدة والحلق.



للتغلب على مشكلة الحموضة ، يجب على المرء أن يحافظ على نمط حياة صحي ، أي تناول الطعام في الوقت المناسب ، وتناول الطعام في وضعية الجلوس ، ومضغ الطعام جيدًا ، والجلوس في وضع مستقيم لمدة نصف ساعة على الأقل بعد الوجبة.







تساعد الوجبات الصغيرة المتكررة ، على عكس الوجبات الثقيلة والتمارين الرياضية المنتظمة ، في الحفاظ على هذا الأمر تحت السيطرة. هناك بعض الأطعمة والعلاجات المنزلية التي قد تساعد في الحفاظ على الحموضة أو المشاكل ذات الصلة. تعمل العلاجات المنزلية بشكل جيد في التخفيف من أعراض الحموضة وكذلك الفوائد طويلة المدى للتحكم في الحموضة.

1. بذور الكروم





2. الحليب والزبادي





الزبادي هو طريقة أخرى للتحكم في الحموضة. بالإضافة إلى الكالسيوم ، فهو أيضًا بروبيوتيك طبيعي يوفر أمعاء أكثر صحة وهضمًا أفضل.

3. العسل

4. الكزبرة





يمكن رش مسحوق بذور الكزبرة المجففة أو إضافتها إلى الطهي. شاي بذور الكزبرة هو طريقة أخرى سهلة لتناوله. ترتبط الكزبرة بالمساعدة في تقليل الانتفاخ ، وهو عرض شائع للحموضة بالإضافة إلى السيطرة على الغثيان والقيء.



الأعراض الشائعة المرتبطة بالحموضة هي:عدم الراحة في البطن ، خاصة على معدة فارغةالغثيان أو القيءالانتفاخ زيادة محيط البطنإمساكفقدان الشهيةإليك 6 أطعمة وعلاجات منزلية لمكافحة الحموضة:يمكن تناول بذور الكروم مع قليل من الملح ومضغها وابتلاعها ؛ يمكنك أيضًا نقع ملعقة صغيرة في الماء طوال الليل والحصول على الماء.أظهرت الأبحاث أن تناول ملعقة صغيرة من العسل بالماء الدافئ يساعد في زيادة الحموضة. إضافة بعض الليمون إليه يجعله عامل قلوي جيد يعمل على تحييد الحمض في المعدة.