4 علاجات طبيعية سريعة للتغلب على الحموضة

تعتبر الحموضة من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، والتي يمكن أن تسبب حرقة في المعدة وإحساسًا بالحرقان في الصدر والمعدة والحلق، جربي هذه الأطعمة والعلاجات المنزلية لمحاربة الحموضة بشكل طبيعي، وهناك بعض الأطعمة والعلاجات المنزلية التي قد تساعد في العلاج من الحموضة وفقا لموقع هيلث
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تعد الحموضة من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا.
تعرف الحموضة بأنها مرض في الجهاز الهضمي حيث يؤدي حمض المعدة أو الصفراء إلى تهيج أنابيب الطعام. يمكن أن تسبب الحموضة حرقة معدة - إحساس حارق في الصدر والمعدة والحلق.
الأعراض الشائعة المرتبطة بالحموضة هي:
عدم الراحة في البطن ، خاصة على معدة فارغة
الغثيان أو القيء
الانتفاخ زيادة محيط البطن
إمساك
فقدان الشهية
للتغلب على مشكلة الحموضة ، يجب على المرء أن يحافظ على نمط حياة صحي ، أي تناول الطعام في الوقت المناسب ، وتناول الطعام في وضعية الجلوس ، ومضغ الطعام جيدًا ، والجلوس في وضع مستقيم لمدة نصف ساعة على الأقل بعد الوجبة.
تساعد الوجبات الصغيرة المتكررة ، على عكس الوجبات الثقيلة والتمارين الرياضية المنتظمة ، في الحفاظ على هذا الأمر تحت السيطرة. هناك بعض الأطعمة والعلاجات المنزلية التي قد تساعد في الحفاظ على الحموضة أو المشاكل ذات الصلة. تعمل العلاجات المنزلية بشكل جيد في التخفيف من أعراض الحموضة وكذلك الفوائد طويلة المدى للتحكم في الحموضة.
إليك 6 أطعمة وعلاجات منزلية لمكافحة الحموضة:
1. بذور الكروم
يمكن تناول بذور الكروم مع قليل من الملح ومضغها وابتلاعها ؛ يمكنك أيضًا نقع ملعقة صغيرة في الماء طوال الليل والحصول على الماء.
2. الحليب والزبادي
الزبادي هو طريقة أخرى للتحكم في الحموضة. بالإضافة إلى الكالسيوم ، فهو أيضًا بروبيوتيك طبيعي يوفر أمعاء أكثر صحة وهضمًا أفضل.
3. العسل
أظهرت الأبحاث أن تناول ملعقة صغيرة من العسل بالماء الدافئ يساعد في زيادة الحموضة. إضافة بعض الليمون إليه يجعله عامل قلوي جيد يعمل على تحييد الحمض في المعدة.
4. الكزبرة
يمكن رش مسحوق بذور الكزبرة المجففة أو إضافتها إلى الطهي. شاي بذور الكزبرة هو طريقة أخرى سهلة لتناوله. ترتبط الكزبرة بالمساعدة في تقليل الانتفاخ ، وهو عرض شائع للحموضة بالإضافة إلى السيطرة على الغثيان والقيء.