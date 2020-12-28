محافظة القليوبية: تحصيل مليار و213 مليون جنيه من طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة تلقت حتى الآن 215 ألفا و719 طلبا للتصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من مليار و213 مليون جنيه.





وأشار المحافظ إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني القليوبية.









وأكد المحافظ استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين حفاظًا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.





وأوضح الهجان أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيرًا إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.





وناشد المحافظ جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجاري تحقيقًا للصالح العام.





وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين، اتخذ محافظ القليوبية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20% وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلًا عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.





من ناحية أخرى أجرى محافظ القليوبية جوله تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة بمدن بنها وكفر شكر لدفع الأعمال بها ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.





وبدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى حميات بنها، حيث تابع أعمال التطوير بها موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع القادم وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سريرا.





كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي واستمع الهجان من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي عن إمكانية استعدادات المستشفى في استقبال حالات الكورونا، مؤكدة أن طاقة المستشفى 114 سريرا، كل سرير مجهز بجهاز أكسجين ويوجد أيضا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات كورونا.





من جانبه وجه محافظ القليوبية خلال الجولة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى لاستقبال جميع الحالات ورفع المعاناة عن المرضى.





واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة اللمسات النهائية قبيل بدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن المستشفى ستكون إضافة حقيقية لمنظومة الصحة في المحافظة وصرح طبي عظيم يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.





وقال الهجان إن المستشفى سيتم تجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية وستكون وفق أحدث كود عالمي للصحة، كما أنها ستكون بطاقة استيعابية 230 سريرا و14 سرير عناية مركزة، كما ستضم كل التخصصات الطبية وكل الأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة الأشعة الحديثة.