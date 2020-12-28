للوقاية من كورونا.. تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب

على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية

الصناعية وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على

المنشآت ومراعاة المسافات البينية

عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصًا على سلامة الجميع.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دوريه للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجاريه وقاعات الافراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين حرصا علي سلامه المواطنين من الاصابه بفيروس كورونا وخاصه مع زياده اعداد الاصابات بالفيروس خلال الفتره الحالية.





اقرأ ايضا:





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسه مركز ومدينة بلبيس بتعقيم وتطهير ( ديوان عام الوحدة المحلية بالعدلية/ديوان عام الوحدة المحلية بالبلاشون/مجمع المدارس بالبلاشون/ ديوان عام مجلس مدينة بلبيس/ مدرسه البلاشون الابتدائيه ( المجمع)/ مدرسة قرملة الابتدائية / المدرسة الابتدائية المشتركة بميت حمل/ مدرسه الشهيد احمد العرايشي الاعدادية المشتركة/ ديوان عام الوحدة المحلية اولاد سيف / ومبنى جمعية الهلال الأحمر / ومدرسة الحاج احمد جادالله الابتدائية بأولاد سيف/ ومدرسة اولاد سيف الابتدائية ١/ مبني الوحدة المحليه كفر ايوب ) وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.





كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرش وتطهير وتعقيم شارع حلقة السمك وشارع البوسطه وشارع مولد النبي ومنطقة المنتزه وشارع مركز وقسم اول الشرطة والمركز التكنولوجي و مبنى رئاسة حى اول ومدرسة الزقازيق الثانوية بنين وسويقه شارع المعلمين بالحسنية وحلقة السمك وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والمنتزه وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا وحفاظا علي صحه وسلامه المواطنين.