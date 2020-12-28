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تعليم

تمريض القاهرة تكشف عن إجراءات حالات الاشتباه الإصابة بكورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد

قالت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، أن هناك استعدادات كبيرة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر إقامتها يوم 14 من يناير المقبل .

وكشفت "سعد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" عن الإجراءات التي ستتبعها الكلية في حال وجود أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا .

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حيث يتلقى الطالب المشتبه بإصابته بكورونا جوابا من الكلية ، ويتوجه به لعيادة (كوڤيد) بمستشفى القصر العيني ، لإجراء الكشوفات اللازمة والاطمئنان على صحته ومعرفة مدى حالته ، وفي حال ثبوت إصابته بالفيروس يتم تحويله على مستشفى الطلبة .

وأشارت عميدة كلية التمريض إلى قبول جميع الأعذار المقدمة من الطلاب ، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، سواء كان الطالب صاحب عذر أم لا .

فقد يكون هناك العديد من الطلاب وأولياء الأمور المتخوفين من إجراء الامتحانات في هذه الفترة ، فيتم تقديم الاعذار الخاصة بهم ويتم قبولها من الكلية ، ثم إجراء الامتحانات الخاصة بهم مع بداية الفصل الدراسي الجديد .


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