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فن

صدقي صخر يشارك 4 جنسيات عربية في "مضلة صقر"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
يشارك الفنان صدقي صخر في البودكاست الأول من نوعه باللغة العربية "مضلة صقر" والذي سيتوفر حلقاته ابتداء من غداّ على منصة أنغامي. ويقوم صدقي ضخر في الحلقات بدور "أحمد بيالي" متسلق جبال من مصر الذي ينضم لمغامرة فيصل في رحلته بالربع الخالي بالسعودية والذي سنكشف خلال الحلقات دوره المؤثر فيها".

وصرح صدقي صخر"دائما أحب تجربة ما هو جديد ومشاركتي في أول بودكاست يقدم باللغة العربية ويشارك فيه أكثر من 4 جنسيات عربية من مصر والسعودية ولبنان وغيرها جعلني متحمس وخاصة أن "مضلة صقر" هو مغامرة مسموعة جديدة تشعل خيال الجمهور بشكل كبير كما جعلني اعود لفكرة الأداء الصوتي ولاني احب الدوبلاج حيث أتحرر فيه من شكلي الظاهري أمام الكاميرا وأقوم بالتركيز على أن تصل كل التعبيرات والمشاعر عن طريق الصوت وهذا تحد كبير".

المسلسل مكون من 8 حلقات، من بطولة صدقي صخر، عمار صبان، أسامة خالد القس، وتارا عماد. سيناريو وحوار جيلان عوف. تدور أحداث "مضلة صقر" حول فيصل الذي ينطلق في رحلة عبر الربع الخالي لمشاهدة خسوف الشمس. ولكن إذا أراد لنفسه النجاة، عليه أولًا أن يواجه ماضيه المدفون.

ومؤخرا كان للفنان صدقي صخر حضور مميز خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42 حيث تم عرض الحلقة الأولى من مسلسلة الجديد "أنصاف مجانيين" والذي سيتم عرضه على منصة viu في شهر يناير، كما كان له مشاركة في الفيلم القصير "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري والذي كان ينافس في مسابقة سينما الغد.

ويقوم صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين" بدور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الاحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.

يذكر أن أحدث أفلام صدقي صخر القصيرة "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف قد حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام وهو بطوله صدقي صخر وسارة عبد الرحمن. ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

يذكر من أعمال الممثل صدقي صخر مشاركته في مسلسل ب"100 وش" الذي حقق نجاح كبير في رمضان ومسلسل "وليه لأ" وأيضا "في كل أسبوع يوم جمعة" كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الإنجليزية.

صدقي صخر ممثل وموسيقي. بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبد العزيز وهو في الخامسة عشر. كان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ ٢٠٠٣. اشترك في التمثيل بعدة افلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة ابو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري. كما لعب عدة ادوار في المسلسلات الدرامية آخرها "زي الشمس" و"الجماعة الجزء الثاني". هو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية. وهو فردًا مؤسسًا لفرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ ٢٠١٢ حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.
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