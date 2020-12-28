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رياضة

هل يرحل كوتينيو عن برشلونة ؟ رسالة كومان توضح

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
كوتينيو
كوتينيو
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مجدي سلامة
كشفت بعض التقارير الإسبانية عن موقف الهولندي رونالد كومان المدير الفني بنادي برشلونة، من بيع البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية : " على الرغم من الإصابة العضلية التي أجبرت كوتينيو على الغياب عن برشلونة لمدة شهر ما بين أكتوبر ونوفمبر، لكن عندما عاد واصل كومان الاعتماد عليه حتى ولو لم يستعد البرازيلي كامل مستواه الفني".

وتابعت : " رسالة كومان للإدارة هي بأن كوتينيو لن يرحل في يناير، وهو ما أشعر البرازيلي بالارتياح من التعامل مع الهولندي وأنه مدعوم من قبل مدربه وزملاءه في غرفة الملابس".

وأختتمت : " يدرك كوتينيو جيدًا أن الرحيل عن برشلونة في منتصف الموسم سيربك حساباته كثيرًا خاصة وأن تغيير الفرق يحتاج إلى انسجام وتناغم من أجل النجاح".

ورحل كوتينيو من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة في يناير 2018، ولم يشارك بصفة مستمرة مع الفريق الكتالوني ليقرر فالفيردي المدير الفني السابق للبلوجرانا إعارته لبايرن ميونخ الألماني ، والذي توج معهم ببطولة دوري أبطال أوروبا .
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